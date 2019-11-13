ФСБ пресекла работу крупного интернет-магазина по сбыту наркотиков

Федеральная служба безопасности страны провела масштабную операцию, в ходе которой пресекла работу онлайн магазина, который продавал наркотики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ страны.

Масштабная операция была проведена сотрудниками ФСБ в десяти российских субъектах. В результате работы было изъято около 440 кг наркотических средств, среди которых: МДМА, a-PVP, мефедрон, гашиш. По оценке ЦОС, общая стоимость незаконного товара составила 650 млн рублей.

Кроме того, сотрудники службы задержали с поличным семь курьеров крупных магазинов в сети по продаже наркотических веществ.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Песков рассказал о позиции Кремля по законопроекту о пропаганде наркотиков

— ФСБ предупредила о риске утечек из базы персональных данных россиян