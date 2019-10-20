Возобновлена поисковая операция на месте прорыва дамбы в Красноярском крае
На месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края возобновлена поисково-спасательная операция. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.
Возобновление работ подтвердил представитель ведомства.
До этого стало известно, что ночью время поисково-спасательные работы и работы по ликвидации последствий прорыва дамбы золотодобывающей артели были приостановлены, однако оперативный штаб по координации не прекращал свою работу.
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