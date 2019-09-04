Военные нашли пропавшего 13 дней назад в приморском лесу подростка

В Приморье военнослужащие Восточного военного округа нашли подростка, который пропал 13 дней назад. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ВВО.

Как отмечается, речь идет о пропавшем без вести 15-летнем подростке.

«Он находился на лесной пасеке в 5 километрах от села Отрадное», — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что 23 августа подросток ушел за грибами и не смог найти дорогу к дому.

На его поиски отправились 50 военных, а также три единицы автомобильной техники повышенной проходимости.

На настоящий момент юноша находится в Михайловской центральной районной больнице.

Ранее в лесу под Нижним Новгородом нашли пропавшую девочку.