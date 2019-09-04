Число погибших от урагана «Дориан» увеличилось до 7 человек

От урагана «Дориан» на Багамах погибли семь человек. Об этом сообщает твиттер телеканала ZNS Bahamas со ссылкой на премьер-министра Багамских островов Губерта Минниса.

До этого было известно о пяти жертвах стихии.

Сообщается, что двое пострадавших были доставлены в столицу, после чего скончались.

По данным властей, цифра погибших от урагана является не окончательной.

Ранее синоптики спрогнозировали дальнейшее поведение урагана «Дориан».