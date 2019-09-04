Число погибших от урагана «Дориан» увеличилось до 7 человек

close
Ураган «Дориан» сняли из космоса камеры, расположенные на борту Международной космической станции... Ураган «Дориан» сняли из космоса камеры, расположенные на борту Международной космической станции...
Ураган «Дориан» сняли из космоса камеры, расположенные на борту Международной космической станции...
Reuters

От урагана «Дориан» на Багамах погибли семь человек. Об этом сообщает твиттер телеканала ZNS Bahamas со ссылкой на премьер-министра Багамских островов Губерта Минниса.

До этого было известно о пяти жертвах стихии.

Сообщается, что двое пострадавших были доставлены в столицу, после чего скончались.

По данным властей, цифра погибших от урагана является не окончательной.

Ранее синоптики спрогнозировали дальнейшее поведение урагана «Дориан».