Число погибших от урагана «Дориан» увеличилось до 7 человек
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От урагана «Дориан» на Багамах погибли семь человек. Об этом сообщает твиттер телеканала ZNS Bahamas со ссылкой на премьер-министра Багамских островов Губерта Минниса.
До этого было известно о пяти жертвах стихии.
Сообщается, что двое пострадавших были доставлены в столицу, после чего скончались.
По данным властей, цифра погибших от урагана является не окончательной.
Ранее синоптики спрогнозировали дальнейшее поведение урагана «Дориан».