Посольство РФ заявило о новой смерти искупавшейся в бассейне Турции россиянки

Российское посольство в Анкаре сообщило, что еще одна россиянка скончалась в Турции после купания в бассейне. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-атташе дипмиссии Ирину Касимову.

Уточняется, что инцидент произошел 3 сентября в Аланье. Несовершеннолетняя девочка (5-6 лет) отдыхала с родственниками. Она пошла купалась в бассейне и утонула.

Медики боролись за ее жизнь, но спасти девочку не удалось.

Касимова подчеркнула, что посольство России отправило в губернаторство Антальи заявление, в котором требовалось провести тщательное расследование в связи с гибелью несовершеннолетней девочки.

Ранее сообщалось, что еще один ребенок из России пострадал в турецком бассейне.

Также до этого 19-летняя студентка Москвы впала в кому после купания в местном бассейне.