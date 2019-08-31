Синоптики заявили о новых задержках авиарейсов из-за московского тумана

Образовавшийся в Москве туман в ближайшие дни может снова сорвать авиарейсы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковеца.

По словам специалиста, в период конца августа и начала сентября появление туманов — частое явление.

«В ночные и предутренние часы - с 3 до 6 утра - очаги тумана будут сохраняться», — заявил Тишковец.

В настоящее время видимость атмосферного явления составляет менее одного километра, в связи с чем рейсы могут повторно отменить.

Ранее сообщалось, что почти 130 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы.