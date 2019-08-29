Грузовик с 30 тыс. банками пива перевернулся и обрадовал жителей в Парагвае

В парагвайском городе Куругуати опрокинулся грузовик, на борту которого находились десятки тысяч упаковок пива. Об этом сообщает ABC Color.

Воспользовавшись произошедшим, местные жители присвоили себе около 30 тыс. банок алкогольного напитка, кто-то унес «клад» в огромных мешках. Между свидетелями во время кражи даже возникла ссора.

Как отмечается, грузовик перевернулся из-за то, что водитель не смог справиться с управлением, когда проезжал по мосту. В результате аварии никто не пострадал, перевозимая продукция также осталась невредимой.

Ранее сообщалось, что в Швеции перевернулся грузовик с фрикадельками.