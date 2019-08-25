В Минэкологии объяснили, какие ядовитые ягоды растут в Подмосковье

В Минэкологии России рассказали, как правильно выбрать ягоды в Подмосковье, где стартовал сезон плодоношения ядовитых для человека растений. Об этом передает сайт ведомства.

Сообщается, что нужно внимательно собирать ягоды и не пытаться пробовать их, особенно если растение незнакомо.

Как известно, к ядовитым плодам относятся красные ягоды волчьелыка («волчьей ягоды»), фиолетово-черные ягоды беладонны, вороний глаз четырехлистный с черными ягодами. также нужно остерегаться плодов паслена, лютика, белены черной, веха ядовитого.

Отмечается, что употребление некоторых из этих ягод может вызвать смерть.

В ведомстве призывают оберегать от ядовитых ягод детей.