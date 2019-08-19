На Украине задержали «российского шпиона», сообщают СМИ

Сотрудники спецслужб Украины задержали на границе с российской стороной шпиона. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на украинские СМИ.

Уточняется, что на границе двух стран был задержан работник стратегического завода страны. При себе он имел ноутбук с «шифровальной программой», флешку, а также несколько телефонов, которые нельзя отследить.

Отмечается, что сотрудника украинского предприятия обвиняют в шпионаже. В частности, в передаче секретных данные об украинских истребителях. Известно, что они назвали его «российским шпионом».

В настоящее время официального подтверждения этой информации нет.

Ранее сообщалось, что МИД отреагировал на скандал с «российским шпионом» в Австрии.