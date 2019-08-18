Власти Ульяновской области помогут похоронить убитую подростком семью

Власти Ульяновской области помогут в организации похорон семьи, которая была убита 16-летним подростком. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя губернатора региона Сергея Люлькова.

По его словам, такая помощь обязательно будет оказана.

При этом он добавил, что отец подростка сейчас находится в шоковом состоянии.

По этой причине, пояснил Люльков, пока неизвестно, кто именно будет организатором похорон и какая конкретно помощь будет предоставлена.

Он также отметил, что родители подростка были в разводе, но отец помогал материально своему сыну. Мать юноши не работала из-за перенесенной серьезной операции.

Ранее друг убившего семью подростка рассказал об их встрече накануне преступления.