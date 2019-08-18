Депутат Рады восхитился подвигом пилотов А321

Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев восхитился подвигом пилотов российского самолета А321. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

Он пояснил, что «нормальные люди» не судят по национальности. Депутат подчеркнул, что российские пилоты совершили подвиг.

«Ты просто гордишься людьми, совершившими подвиг. Уважаешь их за то, что не струсили и просто смогли. Чтишь за спасенные жизни. Молодцы», — написал Мураев.

Ранее сообщалось, что двух пилотов Дамира Юсупова и Георгия Мурзина самолета A321 «Уральских авиалиний», который совершил аварийное приземление в кукурузном поле в Подмосковье, дважды предупреждали о перелетах птиц в небе.

Авиалайнер совершил экстренную посадку в кукурузном поле из-за стаи чаек, которая попала в двигатель. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Известно, что 76 пассажиров обратились за медицинской помощью, 19 из них – дети.