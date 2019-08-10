В США после терактов начали бороться с играми-стрелялками

После нескольких массовых расстрелов в США американские торговые сети начали борьбу с жестокими играми-стрелялками. Об этом передает gameinformer.com.

Как стало известно, торговая сеть Walmart, в одном из супермаркетов которой тоже была стрельба, убрал из магазинов рекламные плакаты и демонстрационные установки с играми, где показано насилие.

При этом отмечается, что в магазинах этой сети продается оружие и боеприпасы.

Также сообщается, что сами игры в супермаркетах Walmart не были изъяты из продажи.

В самой компании объяснили данные действия проявлением уважения к произошедшим трагедиям.

Ранее сообщалось, что студия Universal Pictures отозвала рекламу своего нового триллера после серии инцидентов со стрельбой в США.