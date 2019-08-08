В Москве в четверг ожидается до +25°С
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В столице в четверг, 8 августа, ожидается до +25°C.
По данным Гидрометцентра, температура в городе будет колебаться от +23°C до +25°C.
Будет облачно. Временами дождь. В отдельных районах гроза. Ветер южной четверти 5-10 м/c, при грозе порывы до 15 м/c.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
Ранее главный специалист российского Гидрометцентра Марина Макарова рассказала о нестабильной погоде, которая ожидает жителей столицы до конца недели.