В Москве в четверг ожидается до +25°С

В столице в четверг, 8 августа, ожидается до +25°C.

По данным Гидрометцентра, температура в городе будет колебаться от +23°C до +25°C.

Будет облачно. Временами дождь. В отдельных районах гроза. Ветер южной четверти 5-10 м/c, при грозе порывы до 15 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее главный специалист российского Гидрометцентра Марина Макарова рассказала о нестабильной погоде, которая ожидает жителей столицы до конца недели.