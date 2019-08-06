Паводок на Колыме побил рекорд столетней давности

Паводок на Колыме побил столетний рекорд. Об этом заявила начальник отдела водных ресурсов по Магаданской области Лариса Малькова, сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что по последним данным приток воды на Колыме составил 10 тысяч 990 метров кубических в секунду. По ее словам, такой показатель бывает раз в сто лет.

Малькова уточнила, что в настоящее время открыты три затвора, но приток все еще превышает сброс.

Она также рассказала, что эксперты отслеживают и анализируют ситуацию с паводком каждые два часа.

Ранее сообщалось, что в двух округах Магаданской области ввели режим ЧС из-за дождей.