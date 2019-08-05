Генпрокуратура выявила искажение регионами статистики по пожарам

Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов рассказал о том, что власти регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали информацию по природной катастрофе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что искажения касались времени тушения возгорания.

Представитель Генпрокуратуры отмечает точное наличие нарушений со стороны властей Иркутской области, а также других регионов. Случаев искажения информации по пожаров не было зафиксировано в Бурятии.

Он подчеркнул, что помехой к ликвидации лесных пожаров стало занижение данных по их параметрам.

Кроме того, Федосов сказал о проблеме с волокитой, из-за которой происходят задержки, например в Приангарье не увеличили вовремя группировку для устранения природных возгораний.

Ранее сообщалось, что МЧС назвало основную причину пожаров в Сибири.