Обрушение произошло в горящем здании в центре Москве, заявили в МЧС

Горящее в центре Москвы здание начало обрушаться. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что пожарные покидают здание.

Уточняется, что при тушении пострадал один пожарный, он госпитализирован с травмой ноги.

Возгорание произошло в четырехэтажном промышленном здании в районе Замоскворечье.

В МЧС добавили, что существует угроза переброса огня на соседние здания и АЗС.

Ранее сообщалось, что пожар в центре Москвы увеличился в два раза.