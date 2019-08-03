Обрушение произошло в горящем здании в центре Москве, заявили в МЧС
Горящее в центре Москвы здание начало обрушаться. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что пожарные покидают здание.
Уточняется, что при тушении пострадал один пожарный, он госпитализирован с травмой ноги.
Возгорание произошло в четырехэтажном промышленном здании в районе Замоскворечье.
В МЧС добавили, что существует угроза переброса огня на соседние здания и АЗС.
Ранее сообщалось, что пожар в центре Москвы увеличился в два раза.