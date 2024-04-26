Шохин рассказал, что Путин и бизнесмены обсуждали на закрытой встрече

Президент России Владимир Путин на закрытой встрече с российскими бизнесменами обсуждал практические вопросы — в том числе деприватизацию. Об этом РИА Новости заявил председатель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«Конкретика получилась, были подняты вполне практические и конкретные вопросы. Не просто идеологические о том, что хорошо бы, чтобы налоги были стабильные и предсказуемые. Говорили о конкретных механизмах, инструментах. И в части стремления владения компаниями, так называемой редомицеляции и деофшоризации. Косвенно затронули и тему связанную с деприватизацией», — рассказал Шохин по итогу закрытой встречи.

25 апреля Путин назвал главный принцип взаимодействия власти и бизнеса. Российский лидер отметил, что нисколько не сомневается, что власти и бизнес достигнут всех целей, которые перед собой ставят.

До этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин и коммерсанты остались довольны итогами прошедшей после съезда Российского союза промышленников и предпринимателей закрытой встречи.

Ранее Дерипаска рассказал о возможном будущем российской экономики через пять лет.