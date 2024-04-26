Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шохин рассказал, что Путин и бизнесмены обсуждали на закрытой встрече

Председатель союза промышленников Шохин: Путин обсуждал практические вопросы

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на закрытой встрече с российскими бизнесменами обсуждал практические вопросы — в том числе деприватизацию. Об этом РИА Новости заявил председатель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«Конкретика получилась, были подняты вполне практические и конкретные вопросы. Не просто идеологические о том, что хорошо бы, чтобы налоги были стабильные и предсказуемые. Говорили о конкретных механизмах, инструментах. И в части стремления владения компаниями, так называемой редомицеляции и деофшоризации. Косвенно затронули и тему связанную с деприватизацией», — рассказал Шохин по итогу закрытой встречи.

25 апреля Путин назвал главный принцип взаимодействия власти и бизнеса. Российский лидер отметил, что нисколько не сомневается, что власти и бизнес достигнут всех целей, которые перед собой ставят.

До этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин и коммерсанты остались довольны итогами прошедшей после съезда Российского союза промышленников и предпринимателей закрытой встречи.

Ранее Дерипаска рассказал о возможном будущем российской экономики через пять лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами