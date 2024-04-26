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В МАГАТЭ назвали непредсказуемой ситуацию на Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси: ситуация на Запорожской АЭС является крайне непредсказуемой

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на Запорожской атомной электростанции (АЭС) является крайне непредсказуемой. Его цитирует ТАСС.

«Мы не получали сообщений о новых атаках беспилотников после инцидента, произошедшего неделю назад, что не может не радовать. Однако по опыту мы знаем, что ситуация может резко измениться в худшую сторону в любую минуту. Она остается крайне непредсказуемой», — сказал Гросси.

Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра возле города Энергодара. Это крупнейшая в Европе по числу энергоблоков и установленной мощности станция, на которой насчитывается шесть блоков мощностью 1 гигаватт каждый. В октябре 2022 года станция перешла под контроль России.

Ранее в МАГАТЭ заявили о рисках ядерной катастрофы на ЗАЭС.

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