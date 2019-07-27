Пассажир троллейбуса ударил кондуктора-женщину по лицу
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В Санкт-Петербурге пассажир троллейбуса ударил женщину-кондуктора по лицу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУП «Горэлектротранс».
Как отмечается, после случившегося женщину отвезли в больницу.
На кадрах опубликованного в Сети видео видно, как пассажир транспорта говорит что-то возмущенно кондуктору.
Перед тем, как выйти, он ударил женщину по лицу.
«После инцидента сотрудники обратились в полицию и вызвали скорую. Кондуктора тогда увезли в больницу», — отметили в пресс-службе.
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