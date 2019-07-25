Температурный рекорд установлен в Германии

Аномальная жара зафиксирована в немецком городе Гайленкирхен. Так, столбик термометра поднялся до отметки в +40,5 С, что является температурным рекордом за всю историю наблюдений. Об этом написала Метеорологическая служба в твиттере.

Отмечается, что в четверг, 25 июля может быть еще жарче. Нынешний рекорд сможет продержаться один день.

Ранее в конце июня синоптики сделали вывод, что лето 2019 года стало в Европе самым жарким с 2003 года. Тогда она унесла тысячи жизней. В июне 2019 в Германии люди купались в городских фонтанах, чтобы спастись от зноя. В берлинском зоопарке сурикатам, обитающим в пустынях, давали грызть кубики льда.