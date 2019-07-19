Дед напоил новорожденного внука алкоголем и убил его

В Пекине пожилой мужчина убил новорожденного внука, сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел при отмечании месяца с момента рождения ребенка.

Дедушка взял его на руки и собирался произнести тост, но кто-то из гостей пошутил, что ребенок должен выпить в честь дня рождения, после чего дед дал младенцу выпить из своего бокала.

Через полчаса внук перестал дышать, прибывшие медики констатировали смерть от алкогольного отравления.

Узнав о смерти сына, мать ребенка избила свекра.