Пенсионера в Донецке заставили идти через минное поле
Пожилого жителя Донецка заставили идти через минное поле. Об этом написали в фейсбуке украинской Операции объединенных сил (ООС).
Отмечается, что в инциденте виноваты ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
ООС заявили, что 70-летнего мужчину подпустили к минному полю с целью «выявления системы огневых позиций на опорных пунктах ООС».
Кроме того, украинские военные рассказали, что пенсионера выпустили «без риска для его жизни и здоровья». Однако в ООС подчеркнули, что случай является примером того, как боевики не придерживаются никаких норм гуманитарного права.
Ранее сообщалось, что о способе остановить войну в Донбассе одним звонком рассказали в России.