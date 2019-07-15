Пенсионера в Донецке заставили идти через минное поле

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Пожилого жителя Донецка заставили идти через минное поле. Об этом написали в фейсбуке украинской Операции объединенных сил (ООС).

Отмечается, что в инциденте виноваты ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

ООС заявили, что 70-летнего мужчину подпустили к минному полю с целью «выявления системы огневых позиций на опорных пунктах ООС».

Кроме того, украинские военные рассказали, что пенсионера выпустили «без риска для его жизни и здоровья». Однако в ООС подчеркнули, что случай является примером того, как боевики не придерживаются никаких норм гуманитарного права.

Ранее сообщалось, что о способе остановить войну в Донбассе одним звонком рассказали в России.