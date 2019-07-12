Папа Римский создал экзархат для украинских католиков в Италии

Папа Римский Франциск создал экзархат для украинских грекокатоликов, проживающих в Италии. Об этом сообщает Vatican News.

Как отмечается, также Франциск назначил администратора экзархата. Им стал кардинал Анджело Де Донатис.

Созданный экзархат охватывает всю территорию Италии, на которой проживает 70 тысяч верующих, объединенных в 145 общин. Заниматься прихожанами будут 62 священника.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин рассказал о наставлении от папы Римского.