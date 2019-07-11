Кафе отказалось от «божественной шаурмы» после скандала

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Пермское кафе убрало рекламу «божественной шаурмы» из соцсетей, сообщает РИА «Новости».

После критики со стороны РПЦ владельцы заведения заявили, что не хотели никого оскорбить.

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