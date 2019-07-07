На выводы об опасной дозе молочных продуктов отреагировали в Минздраве

Главный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян заявил, что не существует каких-то определенных норм потребления молочных продуктов в сутки. Об этом сообщает ТАСС.

До этого эксперт отметила, что оптимальной является доза в 200 граммов молочных продуктов в сутки, в то время как после 400 граммов эта доза перестает быть положительной.

По словам диетолога, молочные продукты содержат в себе много полезных веществ, которые необходимы для нашего организма.

«Поэтому таких ограничений я не знаю, официальных, научно обоснованных [данных] я не знаю», — подчеркнул Тутельян.

Он пояснил, что, если человек здоров, то употребление молочной продукции в любом случае полезно.

Он добавил, что определенные ограничения могут быть только у людей, имеющих проблемы с пищеварением.

Ранее сообщалось, что в Минздраве рассказали о связи рака и молока.