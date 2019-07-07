Стало известно о «тяжелых решениях» для покалеченной девочки из Ингушетии

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что после проведенной диагностики позитивных прогнозов относительно состояния избитой девочки из Ингушетии нет. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, на данный момент сложилась трудная ситуация, и, скорее всего, придется принимать тяжелые решения.

«У меня болит душа о том, что сейчас с девочкой происходит», — отметила Кузнецова.

Однако она добавила, что необходимо дальше бороться за ее здоровье.

Ранее хирургии сообщили, что несмотря на лечение девочки, улучшения состоянии ее рук пока нет.