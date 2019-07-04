В «Автодоре» сделали заявление по поводу уголовного дела

В пресс-службе холдинга «Автодор» прокомментировали данные о возбуждении уголовного дела против руководителя группы компаний, сообщает ТАСС.

Там отметили, что запрос Генпрокуратуры связан с бывшим председателем правления ГК.

В настоящее время председателем правления ГК «Автодор» является Вячеслав Петушенко, ранее эту должность занимал Сергей Кельбах.

Ранее генпрокурор Юрий Чайка заявил, что уголовное дело возбудили в отношении главы государственного холдинга «Автодор».