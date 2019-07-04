МЧС предупреждает москвичей о сильном ветре

МЧС предупреждает жителей Москвы о сильном ветре до 17 метров в секунду, сообщает РИА «Новости».

Ситуация сохранится до вечера четверга.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, 4 июля с 09.00 до 21.00 в Москве будет облачно, с прояснениями, ветер западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС рекомендует парковать машины вдали от деревьев, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.