Медведев пошутил о московской жаре

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пошутил о погоде в Москве, передает РИА «Новости».

На экономической конференции «Россия-Африка», которая проходит в Москве, Медведев сказал: «мы постарались обеспечить ее проведение, даже обеспечить погоду, которая похожа на африканскую».

Он добавил, что Россию и страны Африки связывают дружеские, партнерские отношения.

Конференция проходит в рамках ежегодного собрания акционеров Африканского экспортно-импортного банка.

Ранее сообщалось, что В Москве в пятницу, 21 июня ожидается до +31°С.