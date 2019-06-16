Поезд потерял вагон на ходу
Поезд, следовавший по маршруту Брянск — Москва потерял вагон прямо на ходу. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Как отмечается, о случившемся рассказали пассажиры поезда.
По их словам, вагон пришлось ремонтировать, в связи с чем отправление было задержано на три с лишним часа.
Уточняется, что после случившегося на станцию был направлен резервный состав, чтобы поезд смог продолжить путь.
На настоящий момент выясняются причины инцидента. О погибших или пострадавших не сообщатся.
Ранее сообщалось, что сорванный ветром лист кровли упал на пассажирский поезд.