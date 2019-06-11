Москалькова высказалась о судьбе Голунова после закрытия дела

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала о судьбе журналиста издания «Медузы» Ивана Голунова после закрытия дела. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению Москальковой, после освобождения должен последовать шаг по его реабилитации.

«Надо проследить, чтобы реабилитация наступила в полном объеме, как это предусмотрено статьей 18 УК РФ», — сказала Москалькова.

Ранее сообщалось, что глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что с журналиста Ивана Голунова были сняты все обвинения, что означает прекращение судебных разбирательств.