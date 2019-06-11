Хабаровские браконьеры попались на фиолетового плюшевого медведя

Охранники заповедника в Хабаровском крае поймали браконьеров с помощью отвлекающего маневра – фиолетового игрушечного медведя, сообщает РИА «Новости».

Работники заповедника долгое время выслеживали и собирали информацию об охотниках. Сотрудникам удалось поймать браконьеров при помощи отвлекающего маневра 8 июня.

Охранники оставили на дороге плюшевую игрушку с рацией, где должны были проехать нарушители. Злоумышленники действительно остановились около медведя, а госинспекторы заповедника в свою очередь обратились в этот момент к ним через рацию: «злодеи, сдавайтесь!».

У браконьеров изъяли охотничий карабин при досмотре машины. Следственные органы начали проверку по факту незаконной охоты.

Ранее Росгвардия задержала браконьеров за отстрел лося в Подмосковье.