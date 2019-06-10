Голунова привезли в МВД

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова доставили в ГСУ Главного управления МВД по Москве, передает ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что с ним проводят следственные действия.

«Сейчас Голунов находится в ГСУ ГУ МВД по Москве, проводятся следственные действия», — сказал источник.

Ранее стали известны подробности условий домашнего ареста журналиста Голунова.

Голунова задержали 6 июня в Москве. Спустя два дня Никулинский суд отправил его под домашний арест до 7 августа. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Сам Голунов утверждает, что наркотики ему подбросили.