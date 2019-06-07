«Негуманно»: генконсулство РФ о приговоре россиянке в США

Генконсульство РФ в Хьюстоне прокомментировало приговор россиянке Богдане Осиповой, которую в США осудили на семь лет тюрьмы за вывоз детей в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Считаем этот приговор несправедливым и негуманным», — говорится в сообщении.

В генконсульстве заявили о намерении добиваться пересмотра приговора Осиповой.

В дипмиссии подчеркнули, что власти США грубо нарушили права россиянки.

Ранее сообщалось, что суд потребовал от Осиповой вернуть «похищенных» детей в США.