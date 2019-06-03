В России захотели вносить заболевших мигрантов в специальную базу

В России хотят создать государственный информационный ресурс об инфекционных заболеваниях трудовых мигрантов, передает РИА «Новости».

С таким предложением выступил Роспотребнадзор.

Отмечается, что база должна обеспечивать возможность идентификации иностранного гражданина, получение информации о его трудовой деятельности и иных данных, влияющих на эпидемиологическую безопасность населения.

В ведомстве добавили, что база поможет не допустить мигрантов, являющихся источником инфекционных заболеваний, к работе в стране.