Известны подробности смерти школьницы на ЕГЭ по математике

Источники в следствии раскрыли новую информацию о смерти выпускницы, скончавшейся во время ЕГЭ в Чебоксарах. Об этом сообщает ФАН.

Стало известно, что инцидент произошел в школе №38 города Чебоксары. В настоящее время в учебном учреждении уже проводится проверка.

Выпускница с врожденным пороком сердца появлялась в школе редко. В основном она была на домашнем обучении, добавили источники.

«Утром, как девочка появилась в школе, учителя обратили внимание на ее страшную бледность», — добавили источники.

По их данным, девочка не отказалась сдавать ЕГЭ, так как очень хотела поступить в медицинский вуз. В день ее смерти врачи в медпункте дали ей таблетки, чтобы снизить повышенное сердцебиение.

Ранее была названа причина смерти школьницы на ЕГЭ по математике.