Многодетную хабаровчанку осудили за попытку выкинуть младенца в окно

В Хабаровском крае многодетную мать осудили на шесть лет колонии общего режима за попытку выкинуть своего девятимесячного сына с четвертого этажа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональную прокуратуру.

В ведомстве отметили, что 27-летняя жительница села Ильинка Хабаровского района попыталась выкинуть своего ребенка в окно в апреле 2018 года. Перед этим, добавили представители прокуратуры, она пыталась задушить его подушкой.

Сама хабаровчанка утверждает, что не помнит произошедшего, однако признает, что в тот день была пьяна.

От полета с четвертого этажа младенца спас сожитель многодетной матери.

Ранее сообщалось, что СК заинтересовался брошенной девочкой в поликлинике Москвы.