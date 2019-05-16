Москвичам посоветовали получать полезный майский ультрафиолет

В Москве в конце текущей недели ожидается солнечная и комфортная погода, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«В выходные дни сохранится ясная, днем солнечная погода без дождей. Воздух начнет прогреваться, что скажется на общем фоне температуры. Днем до +20°С . Влажность воздуха будет небольшой, содержание кислорода увеличится. За эти дни продолжительность солнечного сияния в столице составит почти 50 часов, или 20% от месячной нормы», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, комфортной майской погодой москвичей обеспечит скандинавский антициклон.

Кроме того, гражданам напомнили, что погода позволит позагорать, «получая самый полезный майский ультрафиолет».