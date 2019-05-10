Вблизи Нотр-Дам по-прежнему запредельный уровень свинца

Французская полиция предупредила, что загрязненный свинцом воздух внутри и около собора Парижской Богоматери после крупного пожара в апреле, не представляет опасности для общественности. Об этом сообщила The Guardian.

Отмечается, что полиция предупреждает, что воздух не токсичен, несмотря на высокий уровень содержания свинца. Этой проблемой обеспокоились экологические активисты, они намерены рассказать об опасности токсичных веществ.

В полиции Парижа утверждают, что люди не рискуют отравиться после вдыхания токсичных веществ, поскольку обнаруженный свинец находится в той области, которая в настоящее время закрыта для общественности.

Ранее Нотр-Дам предложили восстановить с помощью 3D-принтера.