Пилот рассказал об открытой форточке SSJ 100

Заслуженный пилот России Юрий Сытник прокомментировал одну из обнародованных причин возгорания самолета SSJ 100 в Шереметьево, передает радиостанция «Говорит Москва».

Ранее источник сообщил, что пилоты после приземления открыли в кабине боковое окно, что могло усилить тягу воздуха и скорость горения.

Сытник отметил, что такая ошибка не могла повлиять на масштаб возгорания.

«Там такие разрушения были, что и без этой форточки тяга была — дай боже, потому что там пробит фюзеляж, разрушено крыло. Естественно там воздух был подсосан», — сказал он.

По мнению пилота, роковую ошибку экипаж совершил, когда самолет уже коснулся земли.

В свою очередь один из источников усомнился в том, что причиной аварии самолета Sukhoi Superjet 100 стали ошибки пилотов.