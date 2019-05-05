Видео из салона горящего в Шереметьево SSJ 100 попало в Сеть
В Сети появилось видео изнутри горящего в Шереметьево самолета SSJ 100, следовавшего рейсом из Москвы в Мурманск.
На кадрах видно, как один из пассажиров самолета снимает пламя, которое охватило крыло лайнера. При этом слышны крики людей на фоне.
Ранее сообщалось о 13 погибших в результате возгорания самолета в Шереметьево. Судьба некоторых пассажиров до сих пор неизвестна.
После этого российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате авиакатастрофы.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию после аварийной посадки лайнера с пассажирами в московской аэропорту Шереметьево.