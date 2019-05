В Boeing отреагировали на инцидент с упавшим в реку самолетом в США

Компания Boeing прокомментировала падение самолета Boeing 737 в реку в Джексонвилле в штате Флорида. Обращение было опубликовано в твиттере.

Как отмечается, организация в курсе инцидента.

«Мы знаем об инциденте в Джексонвилле, штат Флорида, и собираем информацию», — отметили в компании.

Ранее было названо число пострадавших при падении Boeing 737 в реку в США.

При посадке около американского города Джексонвилл пассажирский самолет Boeing 737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, а затем упал в реку. На борту находились 143 человека. По предварительном данным, никто не погиб.

