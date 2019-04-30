Бутина рассказала о надежде на УДО

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Осужденная В США россиянка Мария Бутина рассказала, что надеется на условно-досрочное освобождение (УДО). Об этом сообщает «Россия 24».

По словам Бутиной, в США может быть поднят вопрос об УДО.

«За каждый год (в заключении. — Газета.Ru) тебе дают определенное количество дней так называемого «хорошего времени», поэтому да, есть возможность, что будет (УДО)», — сказал Бутина.

Она добавила, что постарается сделать для этого все возможное.

Ранее в Госдуме предложили создать «список Бутиной», в который будут включены лица, причастные к аресту россиянки в США.