Неизвестный устроил стрельбу в церкви в Канаде, есть жертвы

В Канаде неизвестный мужчина устроил стрельбу в церкви. Об этом сообщает Global News со ссылкой на источник.

Уточняется, что инцидент произошел в церкви в городе Салмон Арм.

По словам источника, молодой человек с винтовкой зашел в церковь во время службы и убил человека. После этого мужчина вышел из здания, однако вскоре вернулся и продолжил стрелять. Прохожим удалось его схватить и прижать к земле. Известно, что его удерживали до прибытия полиции.

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Отмечается, что подозреваемого задержали. В настоящее время выясняются его мотивы.

Ранее сообщалось, что подозреваемые в нападении на мечеть задержаны в Бирмингеме.

15 марта в мечетях города Крайстчерч произошел теракт, в результате стрельбы погибли 50 человек, десятки получили ранения.