Мужчина умер на выходе из избирательного участка на Украине

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Во Львове 90-летний мужчина, выходя из избирательного участка, скончался. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на сообщение отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Как отмечается, мужчина успел проголосовать.

Уточняется, что была назначена экспертиза, чтобы установить причины смерти.

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Ранее сообщалось, что женщина умерла во время выборов президента Украины.

Она собиралась проголосовать из дома. Однако, когда представители избирательной комиссии пришли за ее голосом, женщина была уже мертва.