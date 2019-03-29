В РПЦ отреагировали на сообщение об отказе от передачи Исаакиевского собора

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Заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе прокомментировал сообщение о том, что власти Санкт-Петербурга решили отказаться от передачи Исаакиевского собора РПЦ. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Он подчеркнул, что документа, который мог бы подтвердить эту информацию, нет.

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«По данному объекту никакой официальной и предусмотренной законом процедуры не запускалось», — отметил Кипшидзе.

По его словам, этот вопрос пытаются политизировать, и в последнее время он не слышал ничего, кроме «досужих вымыслов и сплетен».

Ранее сообщалось, что инициаторам передачи Исаакия РПЦ пригрозили судом.