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В «Баварии» решение об отмене гола «Реалу» назвали катастрофой и предательством

Тренер «Баварии» Тухель об отмененном голе «Реалу»: ощущалось как предательство

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Reuters

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель резко раскритиковал решение линейного арбитра отменить гол его команды на последних минутах полуфинального противостояния с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов, сравнив это с предательством. Его слова приводит Bayern & Germany в социальной сети X.

«Мы почти вышли в финал, почти достигли цели. Мы пропустили второй гол в добавленное время. Затем мы забили, и последовало катастрофическое решение линейного судьи и главного арбитра. Это ощущалось как предательство», — заявил Тухель.

Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт стал автором гола после скидки игрока «Реала», однако линейный рефери не стал засчитывать мяч, посчитав, что пас отдал игрок «Баварии», находившийся в офсайде. Это произошло уже в конце второго тайма при счете 2:1 в пользу испанской команды. После матча сам де Лигт рассказал, что арбитр признал свою ошибку в отмененном голе.

Игра состоялась в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Итоговый счет поединка — 2:1 в пользу «Реала», который вышел в финал по сумме двух матчей. Первый поединок завершился со счетом 2:2.

В финальном поединке мадридская команда сразится с дортмундской «Боруссией». Игра состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Ранее в «Баварии» отказались принимать извинения арбитра после матча с «Реалом».

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