На Кубани локализовали пожар на нефтебазе после попытки атаки дронов ВСУ

Сотрудники МЧС локализовали пожар на нефтебазе в селе Юровка под Анапой, который случился в результате атаки украинскими дронами. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани.

В ночь на 9 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать нефтебазу. По данным единой дежурно-диспетчерской службы Анапы, около шести беспилотников удалось сбить, однако несколько упали на территорию нефтебазы, от чего начался пожар. В результате возгорания оказались повреждены несколько резервуаров. По предварительной информации, никто в инциденте не пострадал.

В оперштабе уточнили, что в ликвидации огня участвуют 62 человека и 20 единиц техники, в том числе от МЧС России 25 человек и семь единиц техники.

До этого в станице Голубицкой на Кубани произошло возгорание на базе отдыха. Сотрудники МЧС оперативно локализовали огонь на площади 1,2 тыс. кв. метров

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС ликвидировали пожар на складе в Подмосковье.