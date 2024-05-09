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Стало известно, как изменился товарооборот Китая и России с начала года

Товарооборот между Китаем и Россией за четыре месяца вырос почти на 5%

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Global Look Press

Товарооборот между Китаем и Россией по итогам первых четырех месяцев увеличился на 4,7% по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года и составил $76,58 млрд. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

Объем поставок из КНР в Россию за январь – апрель составил $32,73 млрд (-1,9%). РФ экспортировала товаров на $43,85 млрд (+10,2%).

Накануне сообщалось, что Китай резко повысил тарифы на прямые ЖД грузоперевозки в Россию и Белоруссию. Цены выросли на $500-800 в зависимости от станции отправления. Изменения коснулись также и тарифов на морские доставки. Рост цен составил от $800-1000 до $1300-1500.

До этого стало известно, сколько Китай готов закупить российской свинины.

Ранее США задумались о новых санкциях против Китая в области ИИ.

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