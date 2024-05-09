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Китай запустил новый спутник

CCTV: Китай успешно запустил новый спутник Smart SkyNet 1-01

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Tyrone Siu/Reuters

Китай успешно вывел на орбиту новый спутник Smart SkyNet 1-01. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

Запуск состоялся в 09:43 по пекинскому времени (04:43 мск) с космодрома Сичан (Юго-Западный Китай) при помощи ракеты CZ-3B. Для носителя типа «Чанчжэн» это был 521-й пуск.

Smart SkyNet 1-01 был создан Университетом Цинхуа совместно с Шанхайской академией космических технологий для испытания разработок в области связи, которые, в частности, будут использоваться китайскими базами в Антарктиде. Это первый китайский спутник, запущенный на среднюю околоземную орбиту.

До этого газета The Guardian писала, что Китай 3 мая предпримет попытку запуска миссии на обратную сторону Луны. Отмечалось, что это первая из трех запланированных миссий на ближайшие годы в рамках цели по высадке человека на поверхность Луны к 2030 году.

2 мая в МИД КНР заявили, что Китай призывает США прекратить распространять ложные заявления о действиях Пекина и наращивать вооружение Вашингтона в космосе.

Ранее в США обвинили Россию и Китай в разрабатывании противокосмических вооружений.

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